Oros: Guvernul a aprobat plafoanele alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Guvernul a aprobat plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, plafonul maxim aprobat fiind de 85 de milioane de euro, a declarat joi ministrul Agriculturii, Adrian Oros.



"Si pentru agricultura romaneasca si pentru taranii si fermierii romani care in aceasta perioada se confrunta cu consecintele secetei pedologice extreme Guvernul a adoptat (...) masuri de sprijin. As incepe cu prima, care se refera la hotararea privind plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal. Plafonul maxim aprobat a fost de 85 de milioane de euro, iar beneficiarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

