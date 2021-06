Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile si negocierile privind viitoarea Politica Agricola Comuna sunt esentiale pentru a realiza un Plan National Strategic benefic fermierilor nostri, industriei de procesare si spatiului rural, fara a neglija componenta de mediu si cea sociala, sustine ministrul Agriculturii, Adrian Oros, arata…

- „Am aterizat de curand la Luxemburg. Urmeaza doua zile de negocieri decisive in cadrul Consiliului AgriFish. In aceasta seara, vom analiza impreuna cu echipa tehnica documentele rezultate din compromisul Presedintiei Portugheze cu Parlamentul European. Este nevoie de incheierea trialogului, de certitudini,…

- Negocieri intre Parlamentul European (PE) si statele membre UE cu privire la o reforma a PAC – care continua vineri – au inceput in urma cu aproape trei ani. Aceste negocieri s-au impotmolit in problema repartizarii unor fonduri in valoare de 387 de milioane de euro, prevazute in perioada 2021-2027…

- Decidentii politicilor Uniunii Europene au datoria sa adopte un pachet legislativ pentru viitoarea Politica Agricola Comuna (PAC) cat mai simplu de aplicat, dar care sa permita si mentinerea competitivitatii agricultorilor europeni, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros,…

- "Conceptul de sustenabilitate a agriculturii trebuie sa aiba trei componente. Este foarte importanta componenta ecologica, este foarte importanta si componenta sociala, dar nu trebuie sa uitam de componenta economica, deoarece cu totii ne dorim o hrana sanatoasa si suficienta, la preturi accesibile,…

- Nu putem accepta in noua Politica Agricola Comuna (PAC) o pondere atat de mare a masurilor pentru clima si mediu, de peste 65%, in detrimentul aspectului economic si al sustenabilitatii fermierilor europeni, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. El a prezentat intr-o…