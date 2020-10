Stiri pe aceeasi tema

- „Am aici situatia finala privind ajutorul de stat acordat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019 afectate de seceta. Banii au ajuns in conturile fermierilor. Sunt 27.861 de beneficiari. S-au platit 850 milioane lei, iar suprafata afectata a fost 1.116.860 hectare. Banii au intrat in conturile…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a primit, pana … Post-ul APIA Dambovița: Ajutor de stat pentru sectorul zootehnic-bovine, suine, pasari… in contextul crizei economice generate de pandemia Covid 19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fermierii au putut depune, pana ieri, 15 septembrie, cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Beneficiarii sunt producatorii agricoli persoane fizice,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oroș, aflat intr-o vizita de lucru la Iași, a transmis faptul ca Romania se confrunta cu cea mai mare seceta din ultimii 50 de ani, lucru care va afecta puternic sectorul agricol. Pentru asta vor fi elaborate planuri de susținere din punct de vedere financiar al celor…

- Ministerul Agriculturii aloca 850 de milioane lei despagubiri pentru seceta ceea ce asigura minimum 80% din cuantum, care va fi directionat in luna septembrie, urmand ca restul sa fie acordat fermierilor la rectificarea din octombrie, a declarat ieri ministrul Agriculturii, Adrian Oros, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat azi, intr-o conferinta de presa, ca ministerul pe care il conduce va aloca fermierilor 850 de milioane lei despagubiri pentru seceta, scrie agerpres . Aceasta suma asigura minimum 80% din cuantum, care va fi directionat in luna septembrie. Restul banilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a extras esantionul de control pentru Campania 2020, aferent schemelor de plata pe suprafata, masurilor de dezvoltare rurala, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic si ecoconditionalitate din cererea unica de plata, a anuntat luni institutia.…

- Valoarea totala a schemei de ajutor de stat privind despagubirile acordate fermierilor afectati de seceta se ridica la 1,088 miliarde de lei, iar fondurile vor fi asigurate prin rectificare bugetara, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit Agerpres."Proiectul de…