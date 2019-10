Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in localitatea Cilibia, 14 animale fiind sacrificate pana in prezent, a anuntat marti, in cadrul sedintei Centrului Local pentru Combaterea Bolilor...

- „L-am chemat in țara pe cel mai mare specialist al lumii. Am stat fața in fața cu dumnealui. L-am intrebat cu lacrimi in ochi, rețineți: domnule profesor, aceasta boala are vreun secret? Sa mi-l spuneți și mie. Dar ceea ce fac, fac bine? Da. Singurul instrument este sa sacrifici porcul. Noi…

- Intrebat in cadrul interviului acordat in exclusivitate pentru DCNews și DCBusiness daca mai sunt probleme cu pesta porcina, ministrul Agriculturii a raspuns afirmativ. „Din nefericire, mai sunt", a spus Petre Daea, adaugand ulterior: „Este cea mai mare incercare pe care o are țara și nu numai, toata…

- S-a confirmat pesta porcina africana la Gradina Zoologica Galati. 21 de porci vietnamezi si un porc mistret de la Gradina Zoo vor fi omorati. Deoarece virusul afecteaza doua porcii, Gradina Zoologica nu se va inchide. Prefectura Galati a convocat Comitetul pentru Situatii de Urgenta si au decis masurile…

- Una din cele mai sarace tari din UE, Bulgaria a raportat peste 30 de focare de pesta porcina africana la ferme mari sau in gospodarii. Deja au fost sacrificati aproximativ 130.000 de porci.Conform presei bulgare, sacrificarea porcilor de la trei crescatorii din districtul Ruse din Bulgaria…

- Dupa ce molima a fost confirmata, autoritatile au decis eutanasierea preventiva a tuturor animalelor din localitate. Miercuri dimineata, medicii veterinari insotiti de jandarmi, politisti si militari au descins in 143 de gospodarii si au ucis 464 de porci.

- De asemenea, statul balcanic se asteapta la un ajutor de urgenta de 11 milioane de euro pentru a compensa focarele deja eliminate de pesta porcina africana din industria de crestere a porcilor. Pe 5 august, ministrul bulgar al Agriculturii a emis un ordin privind interzicerea vanatorii…

- Autoritatile de la Sofia au anuntat ca vor sacrifica 17.000 de porci la al cincilea caz raportat in ultimele doua saptamani. Pana acum au fost eutanasiati peste 100.000 de porci la celelalte patru ferme unde s-a descoperit pesta porcina africana. In total, Bulgaria a confirmat peste 20 de focare…