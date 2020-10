Agricultura Romaniei are in momentul de fata o proprietate polarizata, putine cooperative, un grad de asociere foarte slab si o balanta comerciala deficitara, care a luat-o la trap incepand de prin anii 2015-2016, este de parere ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.



"Am identificat cateva particularitati pe care le are agricultura romaneasca. Avem inca o proprietate polarizata: 97% dintre fermieri lucreaza 40% din teren in ferme de sub 50 de hectare, 0,56% dintre fermieri lucreaza alte 40% din suprafata in ferme mai mari care sunt de peste 300 de hectare si abia…