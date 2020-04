Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia masuri pentru a-i sprijini pe producatorii de lactate, care se confrunta cu o scadere abrupta a vanzarilor de lapte din cauza crizei coronavirusului, a apreciat Ministerul german al Agriculturii, transmite Reuters. Ministrul german al Agriculturii, Julia Kloeckner,…

- Producatorii agricoli se pot deplasa la munca in ferme si in camp si este, de asemenea, permisa deplasarea producatorilor care isi comercializeaza produsele, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-un mesaj video Facebook. Acesta a subliniat ca este permisa…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a precizat luni ca unele produse incluse in anexa referitoare la interdictiile privind exporturile pe durata starii de urgenta ar putea sa dispara, dar "s-ar putea sa adaugam altele, in functie de evolutie". "Acum evaluam care…

- Romania suspenda exporturile de cereale și produse de panificație, pe fondul pandemiei Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca in perioada starii de urgenta se va suspenda exportul pentru mai multe produse agroalimentare, precum grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat marti ca a solicitat Comisiei Europene acordarea mai devreme a subventiilor in acest an, respectiv din luna septembrie, in contextul crizei create de pandemia de coronavirus. "Am facut demersuri la Comisie, nu numai noi, ci si alte…

- Comisia Europeana ramburseaza bani Romaniei. "In data de 3 aprilie a.c., Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis la Banca Nationala a Romaniei suma de 91,7 milioane euro, reprezentand rambursarea de la Comisia Europeana din Fondul European de Garantare Agricola a…

- Ziarul Unirea Programul „Tomate romanești”: A fost APROBAT ajutorul de minimis pentru productia de tomate cultivate in spatii protejate. Ce sume pot fi acordate Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca programul „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate…

- Comisia Europeana doreste fuzionarea celor doua agentii de plati din Romania - APIA si AFIR - nu Ministerul Agriculturii si o sa gasim o cale inteleapta sa facem acest lucru fara sa fie afectata activitatea acestor agentii, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Agriculturii si Dezvoltarii…