Toate programele de sprijin derulate de Ministerul Agriculturii si care functioneaza vor ramane, a declarat marti, in Teleorman, ministrul de resort, Adrian Oros, care a subliniat faptul ca pentru a iesi in castig, fermierii trebuie sa ia in calcul formele de asociere. "Toate programele care sunt in derulare, care sunt bugetate vor continua si pe parcursul anului viitor. Sigur ca la sfarsitul anului viitor vom face o analiza si vom vedea care programe sunt benefice, care au un impact social si economic benefic si acolo unde lucrurile nu merg bine, vom veni cu altceva", a declarat ministrul Agriculturii.…