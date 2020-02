Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca in acest an, in care se lucreaza la Plan National Strategic (PNS) 2021-2027, va fi schimbat trendul actual "nu prea pozitiv pentru agricultura romaneasca", in conditiile in care exportam subventii si importam produse procesate, iar deficitul balantei comerciale cu produse agroalimentare se apropie de un miliard de euro. "Suntem intr-un an mai special din toate punctele de vedere, dar pentru noi, cei din Ministerul Agriculturii, este important cum negociem si cum scriem Planul National Strategic (PNS) si cum vom finanta si sprijini agricultura…