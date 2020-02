Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la Agentia Domeniile Statului in suprafata de 50 de hectare, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „Pentru tinerii fermieri, pe langa banii alocati submasurii 6.1 din PNDR „Instalarea tinerilor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat despre pozitionarea celor doua state in raport cu viitoarea Politica Agricola Comuna si despre actualizarea…

- Guvernul condus de premierul Ludovic Orban acorda o atenție sporita Vaii Jiului. Astazi, 8 ianuarie, la sediul Guvernului Romaniei va avea loc lansarea oficiala a programului guvernamental ”Inițiativa pentru Valea Jiului”. Evenimentul va avea loc in prezența vicepremierului Raluca Turcan și a ministrului…

- Romania va sustine plafonarea voluntara si plata redistributiva in noua Politica Agricola Comuna, astfel incat sa poata sa sprijine mai mult fermele de familie, a anuntat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Am discutat la Bruxelles despre plafonare, dar inca aceasta problema nu este decisa.…

- Tinerii fermieri din Romania vor beneficia de o suma de 39,8 milioane de euro anual ca plata directa suplimentara pentru sustinerea veniturilor prin viitoarea Politica Agricola Comuna (PAC)...

- ​Comisia Europeana cere miercuri Guvernului Orban sa ia masuri pentru limitarea cheltuielilor publice în anul electoral 2020, când vor avea loc alegerile locale și parlamentare, România ramânând în continuare sub procedura de corecție a abaterii semnificative de la…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca astazi, 13.11.2019, Directorul General, Adrian PINTEA, participa la Helsinki, la cea de-a 46-a Conferinta a Directorilor Agentiilor de Plati din Uniunea Europeana (UE), in contextul presedintiei Finlandei la Consiliul Uniunii Europene.…