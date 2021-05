Oros: Asiguratorii ar accepta condiţii mai bune pentru fermieri dacă toţi s-ar asigura Asiguratorii ar fi de acord cu conditii mai acceptabile pentru fermieri daca acestia s-ar asigura toti, pentru ca, daca sunt putini, firmele sunt reticente sau impun conditii care nu pot fi intotdeauna acceptate, a declarat, marti seara, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Asiguratorii ar accepta conditii mai acceptabile pentru fermieri daca toti fermierii s-ar asigura. Atunci noi am cere sa fie asigurate toate tipurile de risc, in asa fel incat sa fie un echilibru. (...) Noi avem o masura, masura 17.1, pe care anul trecut am simplificat-o foarte mult, prin care noi platim 75% din polita de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Suma alocata in perioada de tranzitie, 2021-2022, pentru instalarea tinerilor fermieri se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, potrivit ministrului…

