Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Oros spune ca, dupa prima perioada a pandemiei, in care populatia a cumparat multe alimente, s-a ajuns in situatia ca cei din agricultura si din industria alimentara sa adune stocuri de carne de vita, lapte, peste. "Principala cauza este modificarea comportamentului consumatorului.…

- Comisia Europeana ramburseaza bani Romaniei. "In data de 3 aprilie a.c., Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis la Banca Nationala a Romaniei suma de 91,7 milioane euro, reprezentand rambursarea de la Comisia Europeana din Fondul European de Garantare Agricola a…

- Ministrul Agriculturii: Romania si Europa nu se afla in situatia de a intra in criza alimentara. Primii afectati de o fixare a pretului la raft ar fi producatorii si procesatorii mici Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi"…

- Invitat, joi, la emisiunea "Romania in realitate", Adrian Oros a vorbit despre stadiul in care se afla elaborarea Programului Național Strategic (PNS), prin care fermierii, mari sau mai mici, asociați tip cooperativa sau singuri, ar urma sa beneficieze de finanțari in urmatorul exercițiu financiar…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca vrea sa elimine deficitul balantei comerciale din agricultura, aflat la nivelul de peste un miliard de euro, si sa revina la...

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si secretarul de stat din MADR, Aurel Simion, vor participa vineri la deschiderea oficiala a expozitiei internationale "Saptamana verde 2020" de la Berlin, anunța AGERPRES. In acest context, ministrul roman va fi prezent si la Conferinta "Viitorul productiei globale…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca urmeaza sa fie reduse 15% din posturile din minister si din institutiile subordonate, conform Agerpres. Oros a precizat ca a luat aceasta decizie dupa ce, la venirea in minister, a descoperit…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la ADS. "Pentru prima data, in 2020, pentru tinerii fermieri, pe langa banii alocati acestui…