Din totalul fermelor din Romania, 40% reprezinta de fapt gospodariile bunicilor si parintilor nostri de la tara, care insa nu au nicio sansa sa reziste pe piata daca nu se asociaza in cooperative, a afirmat, miercuri, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, intr-o conferinta online.



"Am aici o situatie care m-a ingrijorat inca de la inceput: peste 40% din teren in Romania este lucrat de 0,56% dintre fermieri, in ferme mai mari de 300 de hectare. Sigur ca nu este neaparat rau, mai ales in unele zone ale tarii, unde se face un anumit tip de agricultura. Dar alte 40% din suprafata lucrata…