- Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters. Sievierodonetsk și orașul sau…

- Vladimir Putin s-a declarat gata sa ajute la „depasirea crizei alimentare” provocate de blocarea cerealelor ucrainene si rusesti din cauza conflictului in curs, daca vor fi ridicate sanctiunile impotriva Moscovei, relateaza France Presse si Reuters, potrivit Agerpres. Rusia „este pregatita sa aduca…

- Televiziunea rusa il invita din nou pe colonelul Khodarenok care anunta, in direct, pe principalul canal de propaganda interna al Kremlinului: „Virtual, intreaga omenire este impotriva noastra si trebuie sa iesim din aceasta situatie". Mai multi comentatori remarca, pe retelele sociale, ca este straniu…

- Rusia continua sa-și intensifice ofensiva in estul Ucrainei, unde lupta pentru orașul Izium continua. De asemenea, se duc lupte la oțelaria Azovstal din Mariupol, unde se crede ca sunt peste 1.000 de luptatori ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la inceputul razboiului, in Ucraina au fost…

- Este foarte posibil ca negocierile dintre Ucraina și Rusia sa se incheie, a declarat Volodimir Zelenski, care a invocat atrocitațile comise de soldații Moscovei. In paralel, ofensiva rusa din estul Ucrainei este in intarziere, susțin oficialii de la Pentagon, care cred ca soldații lui Vladimir Putin…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis joi omologului sau rus Vladimir Putin ca este dispus „sa ia initiativa” cu scopul de a pune capat Razboiului rus in Ucraina, la o zi dupa un schimb de detinuti intre Statele Unite si Rusia, pe teritoriul Turciei, relateaza AFP.

Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters.

Administratorul NASA, Bill Nelson, a reiterat miercuri ca Statele Unite si Rusia vor continua sa colaboreze pe Statia Spatiala Internationala (ISS) in pofida invaziei ruse din Ucraina, informeaza DPA.