O investigație New York Times, bazata pe inregistrari telefonice exclusive, documente, interviuri și mii de ore de inregistrari video, dezvaluie cum o unitate militara ruseasca a omorat pe o singura strada din Bucea zeci de oameni, in luna martie. Este vorba de strada Yablunska, „un adevarat drum al morții", cum il descriu localnicii in marturiile