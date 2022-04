Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse pregatesc un „atac masiv" impotriva trupelor ucrainene in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat luni guvernatorul acesteia, Serghei Gaidai, potrivit AFP. "Vedem ca echipamentele militare vin din directii diferite, ca ei (rusii) aduc oameni, ca aduc combustibil (...). Intelegem…

- Crimele comise de soldatii rusi infioara lumea intreaga si se vorbeste deja de genocid si crime de razboi. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski o spune raspicat: o parte din vina pentru masacru o are Europa pentru refuzul dat, la summitul de la Bucuresti, aderarii Ucrainei la NATO. Angela Merkel…

- Intr-un interviu pentru televiziunea naționala, Arestovici a avertizat ca vor urma „batalii grele” pentru sudul și estul Ucrainei, inclusiv Mariupol.In aceasta dimineața, a aparut informația ca Ucraina a recucerit orașele Bucha și Brovary.Forțele rusești s-au retras, de asemenea, de pe aeroportul esențial…

- Soldații ruși au impușcat la intamplare civili, au bombardat locuințe și drumuri și au mers din casa in casa confiscand telefoane și laptopuri, in operațiunea lor de ocupare a provinciilor, au declarat pentru The Guardian ucraineni din satele cucerite de armata rusa. Oamenii spun ca s-au baricadat in…

- Forțele rusești au ucis mai mulți civili decat militari, a subliniat ministrul ucrainean al Apararii. Rușii concentreaza și mai multe capacitați de lupta in jurul Kievului dintre cele care au trecut granița, a constatat, in raportul sau zilnic, Ministerul britanic al Apararii.

- Forțele ruse se pregatesc sa atace Kievul in zilele urmatoare, potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Studiul Razboiului. Potrivit analizei, rușii stabilesc condițiile pentru un atac care ar putea avea loc in urmatoarele 24-96 de ore. Grupul de analiza militara din SUA considera ca „forțele…

- Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina a inregistrat pierderi masive. Turnul de televiziune, Parchetul Regional și numeroase cladiri au fost complet distruse.Și aeroportul din Vinița a fost bombardat de rachetele rusești. Trupele lui Putin au tras și in civili, in timpul evacuarilor, iar opt oameni…

- Astazi, 26 februarie 2022, restricția va fi de la 17:00 la 08:00. Acest orar este introdus pana in dimineața zilei de 28 februarie. Toți civilii care vor fi pe strada in timpul starii de acces vor fi considerați membri ai grupurilor de sabotaj și recunoaștere ale inamicului.Este a treia zi de razboi…