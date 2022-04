Stiri pe aceeasi tema

- Rusia cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU care sa se pronunte asupra „provocarlor pline de ura” comise, potrivit Moscovei, de Ucraina la Bucha, unde trupe ruse sunt acuzate de atrocitati impotriva civililor, informeaza stirileprotv.ro .

- Uniunea Europeana discuta de urgenta despre noi sanctiuni impotriva Moscovei, dupa descoperirea cadavrelor unor civili in regiunea Kievului, mai ales la Bucha, a transmis luni seful diplomatiei europene, Josep Borrell. „UE condamna in termenii cei mai puternici atrocitatile raportate comise de fortele…

- Oficialii ucraineni susțin ca au ucis un al patrulea general rus și ca acesta ar fi un semn ca ofițerii superiori ai Moscovei sunt din ce in ce mai forțați sa conduca de pe front, relateaza BBC. Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul de Interne al Kievului, a susținut pe Telegram ca forțele ucrainene…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a indicat luni ca va pronunta verdictul sau miercuri in procedura lansata de Kiev care cere celei mai inalte instante a ONU sa ordone Moscovei sa inceteze invazia Ucrainei, transmite AFP. ‘O sedinta publica va avea loc la orele 16.00 (15.00 GMT) la Palatul Pacii,…

- Cotidianul american New York Times a anunțat marți ca nu mai are niciun reporter pe teren in Rusia, pentru prima data in ulimii peste o suta de ani, informeaza CNN . Decizia vine dupa ce Vladimir Putin a promulat o lege prin care „raspandirea de știri false” este pedepsita cu pana la 15 ani de inchisoare.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca informatiile serviciilor secrete in legatura cu prezenta rusa la frontierele Ucrainei inca nu sunt incurajatoare, in ciuda anuntului privind retragerea anumitor trupe si "deschiderea la dialog" din partea Moscovei, relateaza AFP si Reuters."Rusia…

- NATO ia in considerare o prezenta militara pe termen mai lung in Europa de Est pentru a-si consolida apararea, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, in conditiile in care tensiunile au ramas ridicate cu privire la consolidarea militara a Rusiei in apropierea Ucrainei, transmite Reuters.…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…