Medicii unui spital din Austria i-au amputat unui barbat piciorul greșit. Eroarea a aparut la vedere abia dupa ce pacientului i-au fost scoase bandajele. „O eroare tragica", au declarat medicii clinicii Freistadt din orașul cu același nume aflat in apropierea frontierei cu Republica Ceha. Pacientul, care este in varsta, suferea de numeroase boli, a declarat […]