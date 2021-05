Stiri pe aceeasi tema

- Ana Porgras a parasit „ Survivor Romania ”, dupa ce publicul a votat-o, in urma nominalizarii facute de Jador. Fosta gimnasta a ajuns acasa, iar acum, a vorbit despre relația pe care o are cu Zanni, dupa ce Jador a spus ca sunt iubiți. Lui Jador nu i-a parut rau doar ca a plecat una dintre cele mai…

- Pana acum, la 54 de ani, Catalin Botezatu a avut mai multe relații amoroase, unele cu care s-a laudat in spațiul public, altele pe care le-a ținut ascunse. Creatorul de moda a povestit acum despre dezamagirea pe care o simte referitor la cea mai recenta poveste de iubire in care a fost implicat. Catalin…

- Cantareata Anna Lesko isi creste singura baietelul de 7 ani. Invitata la emisiunea La cina, cu Ionela Nastase si Adi Hadean, artista a vorbit cu pasiune despre Adam, despre educatia dura pe care i-o da pentru a fi pregatit pentru viata, dar si despre faptul ca el e persoana care o face sa planga in…

- Steliano Filip și soția sa, Bianca Marina, vor divorța. Ce doi s-au casatorit in anul 2017 și au impreuna o fetița. Steliano Filip a revenit in Romania, la Dinamo, clubul care l-a consacrat. Daca pe plan sportiv lucrurile stau bine, in viața personala a fundașului stanga au aparut ceva probleme. Bianca…

- A legat și a dezlegat prietenii, prejudecați și chiar vieți. Dragostea e aceeași dintotdeauna. Poveștile de iubire sunt unice, iar scriitori și poeți și-au jurat iubire in inele din fire de iarba, sau citeau poezii nesfarșite la focul mic de la gura sobei.