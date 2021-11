Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton, in varsta de 40 de ani, s-a casatorit cu multimilionarul Carter Reum. Nunta a avut loc joi, 11 noiembrie, iar petrecerea va dura trei zile și trei nopți. Primele imagini cu vedeta internaționala in rochie de mireasa.Paris Hilton a pus la punct toate detaliile pentru o nunta de poveste,…

- Daniel Pancu și iubita lui, Andra Teodorescu, sunt in culmea fericirii, asta dupa ce astazi au spus marele DA in fața ofițerului starii civile. Cei doi traiesc acum cea mai frumoasa perioada a vieții lor, mai ales ca așteapta și venirea unui copil pe lume. Fostul fotbalist este indragostit pana peste…

- Bucurie mare pentru Izabela și Blaze de la Mireasa. Cei doi s-au casatorit, iar aceștia au imparașit cu fanii și primele imagini de la cununia civila. Aceștia au ales sa imbrace ținute atipice in ziua nunții și mers insoțiți doar de cateva persoane.

- Blaze și Izabela s-au casatorit civil. Cei doi foști concurenți din casa Mireasa au reușit sa depuna actele necesare și sa-și uneasca destinele in fața ofițerului de stare civila. Primele imagini cu cei doi.

- Cea mai importanta zi pentru celebrul fotbalist, Florin Tanase și partenera lui de viața, Medeea Turcescu! Cei doi se casatoresc chiar in aceste momente, iar blondina a postat și prima fotografie, imbracata in rochie de mireasa. Florin și Medeea s-au logodit cu trei luni in urma, pe o plaja de vis,…

- Dupa ani buni de relație, Roxana Nemeș și iubitul ei, Calin Hagima, au devenit soție și soț. Cei doi s-au casatorit civil vineri, 17 septembrie, in București. Au semnat actele, iar apoi au petrecut alaturi de familie și de apropiați fericitul eveniment din viața lor. In varsta de 31 de ani, Roxana Nemes…

- Lola Crudu a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la „Survivor Romania”, primul sezon, insa dupa ce a participat la emisiune, aceasta a preferat sa pastreze discreția. Recent, fosta Razboinica s-a casatorit cu iubitul ei, George, care o ceruse de soție la scurt timp dupa ce s-a intors din…

- Nasrin Ameri traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale, caci dupa cununia civila fastuoasa de care a avut parte, acum se pregatește de nunta, un eveniment și mai grandios. Insa, asta nu este tot, caci dupa ce va imbraca rochia de mireasa, prezentatoarea de la Antena Stars vrea cu ardoare sa devina…