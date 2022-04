Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ornela Pasare a marturisit ca se pregatește sa plece in luna de miere alaturi de barbatul langa care iși dorește sa-și petreaca tot restul vieții. Ce destinație a ales indragita artiste, dar și ce planuri are pentru vacanța la care a visat de multa vreme.

- Ce ai spune de un desert ca la bunica acasa?! Rețetele vechi, tradiționale, sunt cele care ne aduc mereu aminte de copilarie, de cele mai frumoase momente din viața noastra, din perioadele in care nu aveam nicio grija, iar cei mari ne rasfațau intotdeauna cu deserturi gustoase. Iata cum sa prepari și…

- Președintele Klaus Iohannis gazduiește, alaturi de președintele Poloniei Andrzej Duda, un summitul al formatului București 9. „Am cerut imbunatațirea posturi de aparare și descurajare pe flancul estic, in special la Marea Neagra”, spune președintele, intr-un mesaj publicat pe Twitter.

- Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, a transmis un mesaj pentru toți cei care i-au fost alaturi in urma incidentului din Primarie, cand a fost agresat de niște indivizi certați cu legea și bunul simț. „Stimați cetațeni ai orașului, Dragi prieteni și colaboratori, Incidentul petrecut in seara de…

- Emisiune de colectie la TV News Buzau – “Raport special” cu Iulian Gavriluta si Adrian Robertin Dinu. Tema…generoasa si incitanta: “Mai exista justitie in Romania? Cum ne fura "legal" institutiile statului". Vorbim despre cine si ce interese sunt in spatele IFN – urilor (CAR) si cum se fura “legal”…

- Omicron, care se raspandeste si sufera mutatii rapid, a devenit varianta dominanta in lume de cand a fost detectata pentru prima data in sudul Africii, in urma cu zece saptamani. Subvarianta mai contagioasa a tulpinii Omicron - BA.2, DEPISTATA in Romania! Avem deja 13 cazuri confirmate de testele de…

- Sambata: Program special de donare de sange la Centrul de Transfuzii din Alba Iulia Centrul de transfuzii din Alba Iulia va fi deschis pentru cei care vor sa doneze, sambata, 29 ianuarie 2022. Programul de donare sambata va fi urmatorul: 8.00-12.00. Pentru a lua legatura cu Centrul de transfuzie, cei…

- Peste o suta de reclamatii din partea pasagerilor au determinat administratia aerogarii sa adopte un regulament de conduita al taximetristilor. Prima regula este ca nicio cursa solicitata de cei care sosesc la Iasi nu va mai putea fi refuzata. Va fi evaluata inclusiv tinuta taximetristilor. Aeroportul…