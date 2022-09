Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au murit și noua au fost raniți grav intr-un accident brutal al unui autocar romanesc, pe șoseaua Veliko Tarnovo-Ruse. Tragedia sangeroasa a avut loc in jurul orei 1:30, pe 6 august, in tronsonul dintre satele Kutsina și Polikraishte, relateaza portalul de știri Trud.Autocarul venea de la…

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat pentru 30 de zile, fiind suspectat de savarșirea unui atac talharesc, in luna aprilie, curent, asupra unei consatene in satul Bolțun, din raionul Nisporeni.

- Doi frați din Vrancea au fost la un pas de moarte, erau cu oile pe o pasune montana din satul Lepsa cand au fost atacati de un urs agresiv. Autoritatile spun ca nu este primul atac al ursilor, mai ales ca populatia lor in zona a crescut cu 300%. Una dintre victime este in continuare in spital, in stare…

- Incident extrem de grav, duminica dupa-amiaza in localitatea Cernica din județul Ilfov. O mașina a lovit mai multe persoane aflate in curtea unei manastiri. In urma impactului, una dintre victime a murit Potrivit IPJ Ilfov, accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 14:30. Polițiștii au fost sesizați…

- O femeie de 42 de ani a fost la un pas de moarte dupa ce a cazut si s a oprit chiar pe marginea fetei nordice a Muntelui Caraiman.Potrivit reprezentantilor Salvamont Busteni, victima s a ales doar cu o fractura la membrul inferior stang, dar din sperietura a suferit un soc si i s a facut rau."Dupa ce…

- Noaptea de 7 iulie a devenit un cosmar pentru o batrana din raionul Briceni. Femeia in varsta de 67 de ani a sunat la 112 si a anuntat ca a fost violata si jefuita de un individ, care a patruns in casa in toiul noptii pe un geam.

- Infracțiunile cu violența se inmulțesc la Campia Turzii. Recent un barbat din localitate s-a ales cu dosar penal pentru „lovire sau alte violențe” Practic acesta l-a lovit cu pumnul pe un alt barbat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Accident de circulație pe strada Petofi Șandor din Dumbravița. Un barbat de 75 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un autocamion. Pietonul mergea pe marginea drumului deși avea trotuar la dispoziție, spun polițiștii.