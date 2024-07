Orizonturi Eminesciene în Canada 2024. Corespondență specială din Toronto! Mihai Eminescu spunea: „Caracterul unei școli bune este ca elevul sa invețe in ea mai mult decat i se preda, mai mult decat știe insuși profesorul.” In spiritul acestui citat, Școala Gimnaziala Orizont iși propune sa modeleze personalitatea elevilor sai și sa ii inspire prin proiectul POEM-I, un proiect cultural internațional de promovare a figurii eminesciene și a valorilor culturale romanesti. Proiectul a debutat in anul 2023 și a avut mai multe etape, printre care publicarea unui volum de articole și poezii ale profesorilor și elevilor dedicate lui Eminescu – intitulata Caartea Proiectului,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

