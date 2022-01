Orion Residence modifica proiectul imobiliar din municipiul Constanta, strada Perlei

Stiri pe aceeasi tema

- APM Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul societatii Nord Vest Development Societatea a luat fiinta in anul 2017, cu sediul social pe strada Primaverii din municipiul Constanta APM Constanta anunta publicul interesat asupra…

- Primaria Constanta organizeaza achizitie directa a serviciului de elaborare documentatii tehnico economice in vederea exproprierii privind obiectivul de investitie ldquo;Amenajarea integrata a zonei cuprinsa intre accesul catre Plaja Modern, strada Lebedei si taluz Proiectul vizeaza crearea de facilitati…

- O firma infiintata in 1999 investeste in centrul Constantei Primaria Municipiului Constanta a emis o autorizatie de construire pentru societatea Marent 99, care doreste sa investeasca pe strada Stefan Mihaileanu, din Constanta. Conform AC 1032 din data de 23.12.2021, Marent 99 SRL, va investi pe strada…

- Primaria Murfatlar va echipa edilitar cartierul rezidential din localitate Documentatia a fost depusa la APM Constanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Primariei Murfatlar. Este vorba de…

- Michael Alexander Leit modifica imobilul in stadiu de executie de pe strada Rubinului, din Constanta Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru societatea Dobrogea Real Estate Development, care investeste intr un imobil pe strada Rubinului, din municipiul Constanta. Mai exact, prin…

- Van Ovis SRL investeste in Mamaia Nord Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul imobiliar din Mamaia Nord a societatii Van Ovis SRL. APM a decis ca "nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului"…

- La Agigea va fi construita o noua statie de epurare, conform documentatiei depusa la APM Constanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul initiat de Compania Nationala Administratia Canalelor…

- In cadrul ședinței extraordinare din data de 18 octombrie 2021, consilierii locali careieni au aprobat un proiect introdus chiar inainte de inceperea ședinței și anume transmiterea in folosința gratuita in favoarea Companiei Naționale de Investiții a unui teren de pe strada Tireamului in vederea construirii…