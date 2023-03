Stiri pe aceeasi tema

- Piloții militari romani vor participa cu patru avioane F-16 la misiunea de poliție aeriana in țarile baltice, in perioada aprilie - iulie 2023. In total, la misiunea sub comanda NATO, va participa un detașament format din aproximativ 100 de militari, informeaza Ministerul Apararii Naționale.

- Problema pensiilor speciale continua sa agite societatea romaneasca. Multe din cele vehiculate public nu au nici un corespondent in realitate. Ioana Ramona Bruynseels, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al AUR, analizeaza pas cu pas pensiile civile și cele militare și ajunge la concluzia…

- Trei militari au fost raniti in Poligonul Catelu, miercuri, in timpul unei sedinte de aprindere pe cale pirotehnica a unei incarcaturi de exploziv (TNT), a informat Ministerul Apararii. ”Miercuri, 15 februarie, in jurul orei 09.30, in Poligonul Catelu, trei militari din cadrul Centrului 13 Comunicatii…

- Miercuri, 15 februarie, in jurul orei 09.30, in Poligonul Catelu, trei militari din cadrul Centrului 13 Comunicatii si Informatica "Colonel Gheorghe Visata", din Bucuresti, au fost raniti pe timpul executarii unei sedinte de aprindere pe cale pirotehnica a unei incarcaturi de exploziv TNT . Potrivit…

- Doua vehicule de infanterie Puma ale Armatei Germane s-au ciocnit, in timpul unui antrenament. Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii a anunțat ca poliția militara a lansat o ancheta, potrivit Reuters.Oficialul german a precizat ca unul dintre militari a fost ranit grav la spate și a fost transportat…

- Statele Unite si Israel au inceput marti cel mai mare exercitiu militar comun realizat vreodata, desfasurand peste 10 nave de razboi si in jur de 140 de avioane in estul Mediteranei, pe fondul tensiunilor in crestere legate de programul nuclear al Iranului, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii…

- Peste 400 de militari ai Armatei Naționale participa, in perioada 24 ianuarie — 4 februarie, la un exercițiu tactic complex cu executarea tragerilor de lupta din armamentul din dotare, informeaza intr-un comunicat Ministerul Apararii. Coloanele de vehicule militare implicate in antrenamente se vor deplasa…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a propus o creștere treptata a varstei de incorporare pentru a face serviciul militar in armata de la 21 la 30 de ani, și nu de la 18 la 27 de ani, cum este in prezent, relateaza BBC . De asemenea, Șoigu a declarat acest lucru in cadrul colegiului ministerului,…