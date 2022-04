Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a anunțat ca va lua sancțiuni drastice pentru rușii care sunt impotriva razboiului din Ucraina. Dupa ce liderul de la Kremlin a interzis Instagramul, pe fondul invaziei brutale a Ucrainei de catre Rusia, acum el a decis sa puna presiune și pe cetațenii ruși care scriu mesaje impotriva…

- Așa il vede o tanara din Ucraina pe Vladimir Putin, ca in fotografiile alaturate. Ea a creat, din gloanțe, un portret impresionant al președintelui rus Vladimir Putin. Pentru acest, sa-i zicem tablou, artista a avut nevoie de 5000 de gloanțe adunate de prin locurile unde s-a tras. Portretul se numește…

- Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA in Europa, a publicat o teorie potrivit careia Rusia va pierde razboiul automat daca nu obține avantaje strategice substanțiale pana la un anumit punct.Hodges a declarat, intr-o intervenție pentru postul TV MSNBC, ca Rusiei ii lipsesc trei lucruri…

- Potrivit lui Danilov, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a crezut ca trupele sale vor marsalui pe Kresciatik, bulevardul principal al Kievului, in doua-trei zile de la lansarea invaziei, dar a esuat si a fost nevoit sa-si regandeasca strategia. "Nu s-a intamplat si nici nu se va intampla. Dimpotriva,…

- Chiar de la inceputul razboiului dintre Rusia și Ucraina, litera „Z” a fost tot mai des asociata cu simbolul razboiului pornit de ruși și cu susținerea invaziei conduse de armata lui Vladimir Putin. Originile simbolului nu au fost inca deslușite, dar au fost propuse mai multe teorii care pot fi plauzibile. Analiștii…

- Vladimir Putin și-a spus condițiile pentru a pune capat invaziei Ucrainei. Președintele rus a avut o convorbire telefonica recenta. Liderul rus i-a transmis unui oficial lista sa de condiții. De asemenea, potrivit unui rezumat facut de Kremlin la discuția menționata, Putin a spus ca Rusia este gata…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…

- „Lui Putin nu-i pasa ca mulți ruși il urasc și nu vor acest razboi. Dar chiar și așa, cred ca nu ar trebui sa tacem”, a declarat pentru Libertatea Daria Kucherenko, care s-a numarat printre cele peste 1.700 de persoane arestate joi in Rusia pentru ca au ieșit in strada sa condamne atacul comandat de…