Originile numelor a 10 branduri celebre. Ce l-a inspirat pe Steve Jobs

- * Trei tineri din Iasi au facut un joc horror pe calculator inspirat din legende, mituri si religie, "Gray Dawn" (adica "Zori Cenusii"), in care eroul pornit in calatorie intalneste moroi, strigoi, biserici parasite si situatii in care e nevoit sa foloseasca icoane, tepuse si moaste. Cum la Iasi exista…

- Mame celebre și fiicele lor care le seamana – din punct de vedere fizic, foarte bine, iata care sunt cele mai simpatice perechi de mama-fiica din lumea vedetelor. Primul copil al lui Reese Witherspoon cu Ryan Phillippe arata de fapt foarte mult ca Reese. Ava și Reese sunt confundate adesea insa actrița…

- Oscar Downstream, cel mai mare jucator independent din piata petroliera, intra in retailul de carburanti cu doua branduri proprii de statii, unul pentru benzinarii in franciza, RO, si unul pentru statiile proprii, Oscar. Deja, compania are 12 francizati, obiectivul fiind extinderea la nivel national.

- La data de 30 mai a.c., Bogdan Maria Izabela, in varsta de 14 ani, a plecat de la locuinta din comuna Ineu, judetul Bihor si nu a mai revenit. Fata are aproximativ 1,50 m inaltime, 50 de kg., fata rotunda, ochi negri, par vopsit negru, de lungime medie, fara alte semne particulare. La momentul disparitiei…

- Cristian Țopescu a fost cel mai mare comentator sportive din Romania, de altfel, de el s-au legat numeroase performanțe de marca pe care sportivii noștri le-au obținut. Le-a comentat, in direct, aproape pe toate, celebre fiind primul 10 din istoria gimnasticii, luat de Nadia la Montreal. CITEȘTE ȘI: CRISTIAN…

- Provocare inedita lansata de deputatul Liviu Plesoianu sefului PSD Liviu Dragnea dupa discutia purtata de liderulsocial-democrat un internaut pe Facebook. Plesoianu il intreaba pe Dragnea cand va posta si un selfie de la marele miting PSD impotriva Noii Securitați!??"In decembrie 2016, cand…

- Fostul ”boss” al clubului din Ștefan cel Mare, a ieșit din inchisoare și se bucura din plin de libertate așa ca și-a facut un super-cadou: ultimul model de Maybach, scrie cancan.ro. Paparazzi au reușit sa surprinda super-imagini cu fostul conducator al clubului Dinamo. Cristi Borcea se bucura…