- Echipa Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) care investigheaza originea pandemiei intenționeaza sa renunțe la un raport interimar referitor la misiunea sa recenta in China. Asta din cauza tensiunilor in creștere dintre Beijing și Washington legate de ancheta. Totodata, un grup internațional de oameni…

- Coronavirusul care cauzeaza Covid-19 este posibil sa nu fi aparut in China, a sugerat duminica, intr-o declaratie pentru BBC One preluata de News.ro, un cercetator al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care a admis ca exista mai multe ipoteze privind originea pandemiei. Profesorul John Watson, care…

- China a refuzat sa ofere date neprelucrate in legatura cu primele cazuri de COVID-19 echipei de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care investigheaza originea pandemiei de coronavirus, a declarat sambata un membru al misiunii OMS, relateaza Reuters . China a refuzat sa ofere date neprelucrate…

- Reprezentanții OMS au declarat ca inca este prea devreme pentru a trage vreo concluzie daca noul coronavirus SARS-CoV-2 isi are originea in China. „Toate ipotezele sunt pe masa. Este clar prea devreme pentru a ajunge la o concluzie legata de locul unde a aparut acest virus, in China sau in afara Chinei”,…

- O echipa formata din oameni de stiinta condusa Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a investiga originile pandemiei de COVID-19 va petrece aproximativ o luna in orasul chinez Wuhan, intre care doua saptamani in carantina, a declarat miercuri un membru al misiunii, relateaza Reuters. Hung Nguyen,…