- Hristos a Inviat! Minunea Invierii Domnului sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei si bucuriei, cu bunatate si caldura in suflet.

- Presedintele Iohannis a postat pe pagina sa de Facebook, duminica dimineata, un scurt mesaj de Paste. "De Sfintele Pasti, sarbatoarea comuniunii si a solidaritatii, va doresc sa va bucurati impreuna cu cei dragi de armonie si intelegere! Hristos a Inviat!", a scris presedintele.

- Vopsirea sau incondeierea oualor, innoirea hainelor si oferirea de cadouri aduse de Iepuras sunt cele mai cunoscute obiceiuri de Paste, alaturi de datini locale, precum stropitul fetelor pentru a ramane frumoase tot anul si impodobirea portilor caselor in care sunt tinere...

- Invierea Domnului aduce bucurie in sufletele tuturor. Timp de 40 de zile crestinii isi spun Hristos A Inviat si raspund Adevarat a Inviat! MESAJE DE PASTE Iisus a fost un crin printre spini,...

- PAȘTE 2018. Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat! MESAJE PAȘTE. Cu lumanari aprinse și sufletul curaț sa spunem impreuna HRISTOS A INVIAT! MESAJE ȘI URARI PRIN SMS. Sarbatori fericite…

- Lumina Sfanta a Invierii sa aduca tuturor pace in suflet, incredere si speranta, iubire si sanatate alaturi de cei dragi! Hristos a Inviat! Cornel Constantin Ionica Primarul Municipiului Pitesti

- La ADIENT TRIM Pitești sarbatorim alaturi de colegii nostri Sfintele Sarbatori Pascale! In aceasta zi ne gandim la oamenii puternici din echipa ADIENT, care pun suflet in meseria pe care o fac pentru a le oferi celor dragi o viata frumoasa și sarbatori imbelșugate. Oameni dragi, fara de care ADIENT…

- „Numarul de lumanari aprinse in curtea bisericilor, in noaptea Invierii, ne descrie cel mai bine ca pe o comUNITATE cum nu sunt multe in Romania. Acolo imi doresc sa ne intalnim, sa ne spunem Hristos A Inviat! Fiecare lumanare sa reaprinda flacara speranței intr-un maine mai bun. Va urez tuturor albaiulienilor,…