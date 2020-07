Stiri pe aceeasi tema

- O explozie intr-un restaurant din Japonia a ucis o persoana si ranit mai mult de zece, a informat joi presa locala, citata de Reuters, potrivit Agerpres.Restaurantul Onyasai din Fukushima era in curs de reparatii, potrivit proprietarului sau, grupul Colowide Co, care opereaza un lant de restaurante.…

- Coronavirusul afecteaza piața turistica din Grecia. Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese din analiza realizata de Travel Planner, agentie specializata in vacante pe litoral in Bulgaria si Grecia, conform…

- O analiza a Travel Planner, citata de economica.net arata ca vara aceasta, Bulgaria a reuit sa atraga mai bine de jumatate dintre turiștii care mergeau de obicei in Grecia sau Turcia. „Cei care merg in Turcia și in Grecia de obicei cauta acum hoteluri in Bulgaria, deoarece este cea mai permisiva destinație…

- Populația mayașa a cunoscut o evoluție foarte rapida in urma cu mii de ani, iar moștenirea culturala și arhitecturala continua sa uimeasca, scrie yoda.ro. Excavațiile și noile investigații realizate la un sit arheologic din Mexic, pana acum necunoscut cercetatorilor, au scos la iveala cea mai veche…

- Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Rusie, a declarat luni ca intenția de a converti muzeul Sfânta Sofia într-o moschee reprezinta o amenințare la adresa creștinatații, relateaza Reuters.Președintele Turciei, Recep Erdogan, a propus restaurarea statutului de moschee a cladirii…

- Daca ministrul grec al turismului a fost extrem de activ in ultimele saptamini, dind non-stop declarații, facind planuri și propuneri, omologul sau turc a fost destul de tacut. Totodata, Grecia a trecut extrem de bine prin valul de COVID (2770 cazuri / 156 morți), iar in ultimele zile nu au decit 10…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6,6 a avut loc sambata in Grecia, cu epicentrul in insula Creta, transmite Institutul American de Geofizica (USGS).Seismul a fost simțit și in Turcia, Egipt și Libia.Cutremurul a avut loc la o adancime de 17 kilometri.