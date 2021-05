Originea noului coronavirus este in continuare neclara si nu exista inca suficiente dovezi care sa afirme in mod concludent daca acesta a aparut in mod natural sau in urma unui accident de laborator, sustine intr-o scrisoare un grup de 18 oameni de stiinta de renume, informeaza Reuters.



Noul coronavirus, care a aparut in China la sfarsitul anului 2019, a ucis 3,34 milioane de persoane, a costat lumea trilioane de dolari in venituri pierdute si a dat peste cap viata de zi cu zi a miliarde de oameni.



"Sunt necesare mai multe investigatii pentru a determina originea pandemiei",…