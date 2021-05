Intr-o scrisoare publicata in prestigioasa revista Science, un grup de 18 oameni de știința afirma ca nu exista dovezi suficiente pentru a decide daca o origine naturala a cauzat pandemia Covid-19 și ca toate pistele trebuie analizate. Multa vreme, OMS a ocolit suspect ipoteza unui accident de laborator la Institutul de Virusologie din Wuhan, orașul […] The post Originea Covid-19 și gogoșile Chinei. Experți internaționali cer anchetarea unui accident de laborator first appeared on Ziarul National .