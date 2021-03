Stiri pe aceeasi tema

- La un an și trei luni de la apariția COVID-19 in Wuhan, China, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat ca originea virusului care sta la originea pandemiei inca nu a fost identificata și ca „toate ipotezele raman in discuție”, relateaza CNN.…

