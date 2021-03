Brad Pitt a realizat toate cascadoriile din cel mai recent film al său, thrillerul de acţiune Bullet Train

Brad Pitt a câştigat în 2020 un premiu Oscar interpretând un cascador în filmul lui Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood", iar anul acesta actorul în vârstă de 57 de ani… [citeste mai departe]