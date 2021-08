China a respins vineri, 13 august, apelul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pentru o noua investigație pe teritoriul sau pentru a cauta originile Covid-19, cerand o abordare „științifica” și nu „politica”. Presiunea asupra Beijingului a crescut in ultimele ore in legatura cu subiectul pandemiei care a provocat deja peste 4 milioane de decese in intreaga […] The post Originea Covid-19. China refuza o noua ancheta OMS pe teritoriul sau first appeared on Ziarul National .