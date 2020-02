Stiri pe aceeasi tema

- In 1985 cei de la UB40 lansau „I Got You Babe”! Piesa este o colaborare cu Chrissie Hynde, solista trupei The Pretenders. Aceasta se regasește pe cel de-al 6-lea lor album, „Baggariddim” și ajunge pe primul loc in Marea Britanie și doar pe locul 28 in Statele Unite. UB40 mai ajung pe primul loc și in…

- Atacurile cibernetice, primele in topul celor mai mari amenințari pentru companii in 2020, pentru prima data in istorie Topul riscurilor de care companiile globale se tem in 2020 este condus, in premiera, de incidentele cibernetice, acestea fiind urmate de pericolul de intrerupere a activitatii si de…

- In perioada 4 10 ianuarie 2020, politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Spania doua persoane , Germania o persoana , Marea Britanie o persoana , Elvetia…

- Silverhand Romania organizeaza in Suceava interviuri de angajare in Europa. SILVERHAND este o agenție multinaționala de recrutare și consiliere in cariera cu sedii in Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria. Colaboram cu angajatori din Germania, Austria, Olanda, Islanda, Danemarca, Belgia,…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 21.00 au votat in strainatate 364.850 de romani in turul II la alegerile prezidentiale. S-a depașit cu peste 80.000 de voturi prezența din primul tur in Diaspora. Clasamentul țarilor unde s-au inregistrat cele mai multe voturi pana la…

- “Waka Waka (This Time for Africa)” piesa Shakirei din 2010 și imnul Cupei Mondiale din Africa de Sud devine un hit global cu vanzari de aproape 15 milioane de exemplare. Melodia a primit recenzii bune și a ajuns pe locul 1 in multe țari: Austria, Belgia, Franța, Germania, Spania, Italia sau Danemarca.…

- OPCOM (bursa energiei) a lansat miercuri funcționarea în regim cuplat a pieței intrazilnice de energie electrica din România cu piețele din alte 20 de țari participante la un proiect european de introducere a tranzacționarii transfrontaliere pan-europene, se arata într-un comunicat…

- Inaintea ultimelor doua zile ale preliminariilor Euro-2020, 17 echipe si-a obtinut biletele pentru turneul final. Mai sunt disponibile din preliminarii trei locuri locuri, dintre care unul s-a ocupat chiar aseara de catre Portugalia. In acest moment, se cunosc urmatoarele echipe calificate: Anglia,…