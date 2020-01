Stiri pe aceeasi tema

- “Got My Mind Set on You”, anul 1987! George Harrison lanseaza „Cloud Nine”, album cu care revine in top-urile internaționale. Ultimul sau succes fusese „All those years ago” din anul 1981, iar ultimul no. 1 a fost „Give me love (Give me peace on Earth)” din 1973. „Got My Mind Set on You” reprezinta…

- “Hallelujah”, piesa interpretata de americanul Jeff Buckley in anul 1994 avea sa cucereasca top-urile internaționale. Varianta acestuia genereaza vanzari de peste 2 milioane de exemplare in Statele Unite și peste 500.000 in Marea Britanie. Dincolo de cifre și clasamente este emoția și povestea lui Jeff.…

- In anul 1960 Elvis Presley laseaza “It’s Now or Never”, single ce se vinde in peste 25 de milioane de exemplare. Melodia este cel mai mare succes internațional inregistrat de Elvis, dar și piesa lui preferata, dupa cum marturisește chiar fosta lui soție, Priscilla Presley intr-un interviu din anul 2017.…

- “Santa Claus Is Comin’ to Town”, anul 2011, interpretare – Michael Buble! Piesa figureaza pe discul sau “Christmas”, album ce s-a vandut in peste 10 milioane de exemplare. Versiunea lui a acestui cantec a generat peste 100 de milioane de accesari pe Spotify. Practic in fiecare an – „Santa Claus Is Comin’…

- “White Christmas” in interpretarea lui Frank Sinatra din 1944 avea sa ajunga pana pe locul 7 in Statele Unite iar pe locul 5 și apoi pe 6 in decembrie 1945 și 1946. In 1992 apare și versiunea lui Michael Bolton pe albumul “Timeless The Classics”. Adrea Bocelli avea sa faca o versiune proprie in anul…

- “Without You”, celebrul hit semnat Mariah Carey din 1994, avea sa ajunga pe locul 3 in Statele Unite și pe primele poziții in Europa. De altfel, acest cantec este cel mai celebru hit al ei pe continentul nostru. Versiunea piesei interpretate de Mariah Carey a fost facuta dupa piesa lui Harry Nilsson…

- „Don’t Cry for Me Argentina” este cea mai cunoscuta melodie din muzicalul “Evita”, compusa de Anrew Lloyd Webber și versuri de Tim Rice. Muzicalul “Evita” a prins viața ca un album, inainte chiar de a fi jucat pe scena. Julie Convington a cantat „Don’t Cry for Me, Argentina” pe albumul original din…

- Originalul de astazi vine de la Olandezii Shocking Blue, și anume piesa “Venus” din anul 1969! Mulți știu versiunea fetelor de la Bananarama din 1986. Inainte de a o inregistra, acestea cantau de cațiva ani piesa prin concerte, dar nu au reușit sa o inregistreze decat atunci cand au schimbat echipa…