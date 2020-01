Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu va cere duminica ministrilor sai sa aprobe anexarea de catre Israel a unor parti din Cisiordania ocupata, au facut cunoscut AFP mai multi responsabili israelieni, noteaza Agerpres. Proiectul de pace pentru Orientul Mijlociu al presedintelui american, Donald Trump, prevede anexarea…

- Donald Trump si-a dezvaluit marti planul de pace in Orientul Mijlociu ”cel mai detaliat” prezentat vreodata, un document de 80 de pagini laudat de presedintele american, care evoca o solutie ”realista cu doua state”, relateaza AFP si Reuters potrivit news.ro.”Viziunea mea prezinta o ocazie…

- Uniunea Europeana i-a promis miercuri sefului Guvernului libian de Uniune Nationala (GNA, recunoscut de ONU), Fayez al-Sarraj, ca isi va 'intensifica eforturile' pentru o solutie pasnica in Libia, in timp ce ministrul de externe german, Heiko Maas, a exprimat temerea ca aceasta tara nord-africana…

- Liderii francez, britanic si german au convenit duminica sa colaboreze pentru a contribui la dezescaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au atins un nivel critic dupa ce, vineri, fortele americane l-au ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani in Irak, a declarat un purtator de cuvant…

- CEO-ul gigantului imobiliar Damac Properties din Emiratele Arabe Unite, Hussein Sajwani, a achizitionat joi casa de moda italiana Roberto Cavalli, a anuntat grupul sau din Dubai, fara sa precizeze suma cu care a fost incheiata aceasta tranzactie, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Cunoscut…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut marti guvernului chinez sa ofere clarificari in urma unor noi dezvaluiri privind detentia musulmanilor uiguri in tara, informeaza DPA. "China trebuie sa-si respecte obligatiile internationale in termeni de drepturi ale omului", a declarat el la Forumul…