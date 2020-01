Orientul Mijlociu neliniștit: irakienii protestează împotriva soldaților americani: ”Afară, afară ocupant!” Vineri dimineata, mii de fideli ai liderului siit Moqtada Sadr s-au adunat in cartierul Jadriyah, scandand „Afara, afara ocupant!” si „Da, suveranitatii!”, agitand drapele irakiene. De asemenea, o scena care avea in fundal o panza inscripționata „Irakul este pamantul profetilor, nu este loc pentru strain!” a fost instalata, fara ca numele eventualilor vorbitori sa fie anuntate. Mai multe factiuni paramilitare irakiene, precum cele proiraniene ale Hachd al-Chaabi, de obicei rivale lui Sadr, urmeaza sa participe la mars. Dupa ce si-a pierdut putin din elan in fata cresterii tensiunilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

