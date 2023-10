Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost profund intristat si socat de explozia de ieri (marti) dintr-un spital din Gaza. Si, in baza a ceea ce am vazut, se pare ca aceasta a fost intreprinsa de partea adversa, nu de voi" (de israelieni), a declarat presedintele american, alaturi de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, la…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a ajuns, miercuri, in Israel, unde se intalnește cu premierul Benjamin Netanyahu și cu familiile unor cetațeni americani care, acum, sunt ținuți ostatici de gruparea terorista Hamas. Avionul Air Force One a aterizat pe aeroportul internațional Ben Gurion iar președintele…

- Presedintele american Joe Biden va pune 'intrebari dificile' in intalnirile pe care le va avea cu lideri israelieni in deplasarea sa in Orientul Mijlociu, care a fost deja bulversata de o lovitura asupra unui spital din Fasia Gaza, in care au murit sute de palestinieni, transmite Reuters. Biden merge…

- Joe Biden este așteptat in Israel, acolo unde se va intalni cu premierul israelian, acolo unde se afla in continuare și secretarul de stat Anthony Blinken. Intre timp, tensiunile cresc cu fiecare ora care trece in țara Sfanta. Armata israeliana continua eliminarea liderilor Hamas și bombardarea infrastructurii…

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat un avertisment ferm la adresa Iranului, de "a avea grija" la actiunile sale in regiune, ca urmare a atacului gruparii Hamas in Israel, informeaza Rador Radio Romania.In timpul unei mese rotunde cu lideri ai comunitatii evreiesti, pe tema eforturilor administratiei…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu – afectat de unul dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii – a adus in discuție posibilitatea de a intra in Gaza. Președintele Biden nu l-a avertizat sa nu faca…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin" Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Biden a avertizat „orice alta parte ostila Israelului" sa nu incerce sa profite de criza provocata de Hamas.Joe Biden…