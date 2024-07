Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile israeliene au anuntat ca atacul cu racheta asupra unui teren de fotbal din zona Inaltimilor Golan, ocupate de Israel, a ucis sambata 12 oameni, printre care si copii, transmite Reuters, potrivit Agerpres. A fost cel mai sangeros atac impotriva Israelului de la inceputul conflictului din…

- Un atac cu racheta asupra unui teren de fotbal situat in regiunea Inaltimilor Golan ocupate de Israel a ucis sambata 11 persoane, inclusiv copii, au declarat autoritatile israeliene, care au dat vina pe Hezbollah si au promis sa dea o replica gruparii libaneze sustinute de Iran, relateaza Reuters. Washingtonul,…

- Dupa operațiunile militare in forța in Gaza, unde au fost lichidați aproximativ 100 de militanți Hamas, armata israeliana (IDF) anunța ca deschide un nou front „de foc”, impotriva Hezbollah. Generalul israelian Ori Gordin si-a anuntat vineri subordonatii ca efectivele din nordul Israelului se pregatesc…

- Israelul nu doreste un razboi impotriva Hezbollah in Liban, dar poate, totusi, "provoca pagube enorme" acestei tari, a avertizat miercuri ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, pe fondul temerilor legate de extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, noteaza AFP, citat de AGERPRES.

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu se așteapta sa se incheie in curand un acord de incetare a focului in Fașia Gaza, in condițiile in care o propunere susținuta de americani cu sprijin global nu a fost acceptata pe deplin de Israel sau de Hamas, relateaza AP.Biden a afirmat ca liderii…

- Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF) au anunțat ca au atacat un complex militar aparținand lui Hezbollah din nordul Libanului. IDF a descris complexul ca fiind o „unitate de logistica” insarcinata cu contrabanda cu arme in interiorul și in afara Libanului, potrivit Sky News. IDF…

- Ucrainenii au lansat un atac major impotriva unor ținte militare ale rușilor din Crimeea. Au fost vizate o baza navala, o ambarcațiune de patrulare și mai multe obiective din apropierea Podului Kerci, potrivit antena3.ro. Atacul a avut loc joi, pe parcursul nopții. Forțele armate ucrainene au lovit…

- Gruparea palestiniana Hamas a transmis ca impartașește „durerea și tristețea” poporului iranian dupa moartea președintelui Ebrahim Raisi și a altor oficiali, exprimandu-și „solidaritatea deplina” cu Iranul, relateaza Al Jazeera și Sky News.Presa de stat de la Teheran a relatat luni dimineața ca nicio…