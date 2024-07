Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia militara israeliana a lovit sambata noaptea mai multe obiective ale gruparii Hezbollah in nordul Libanului, dupa atacul cu racheta de sambata care a ucis 12 oameni, inclusiv copii, pe un teren de fotbal dintr-un sat de druzi din zona Inaltimilor G

- Avioanele de razboi israeliene au efectuat lovituri aeriene impotriva tintelor Hezbollah "adanc in interiorul teritoriului libanez si in sudul Libanului", potrivit unei declaratii a armatei. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au lovit o serie de tinte ale Hezbollah, inclusiv depozite de arme si…

- Avioanele de lupta israeliene au lovit o serie de tinte Hezbollah din Liban in cursul noptii, a anuntat duminica armata israeliana (IDF), atacul intervenind dupa ce 12 copii au fost ucisi sambata de o racheta care a lovit un sat din Inaltimile Golan, controlate de Israel, relateaza CNN si The Times…

- Forțele aeriene ale Israelului afirma, duminica dimineața, ca au lovit ținte ale Hezbollah in Liban, dupa ce 12 persoane, printre care și copii, au fost ucise intr-un atac cu racheta, sambata, in timp ce jucau fotbal in zona Inaltimilor Golan, relateaza BBC. In contextul tensiunilor in creștere, emisarul…

- Intr-o escaladare dramatica a conflictului din Orientul Mijlociu, Israelul a lansat atacuri aeriene asupra Yemenului, vizand ținte militare ale rebelilor Houthi. Aceste atacuri au loc la doar o zi dupa ce rebelii Houthi au lansat un atac cu drone in centrul Tel Avivului, care a provocat moartea unei…

- Armata israeliana a anuntat joi alerte pentru atacuri cu rachete si incursiuni aeriene peste tot in nordul Israelului pana la platoul Golan ocupat, a doua zi dupa o serie de tiruri ale Hezbollah si eliminarea unui comandant al miscarii libaneze de catre Israel, relateaza AFP citand armata israeliana,…

- Israelul nu iși dorește un razboi cu Hezbollah in Liban, insa poate „provoca pagube enorme" acestei țari, a avertizat miercuri ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, pe fondul temerilor privind extinderea conflictului in Orientul Mijlociu.

- Un important comandant militar al Hezbollah a fost ucis marti seara intr-un atac israelian in sudul Libanului, a confirmat miscarea siita libaneza aliata cu Hamasul palestinian, noteaza AFP, citat de AGERPRES.