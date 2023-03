Stiri pe aceeasi tema

- Oricine soseste ilegal in Marea Britanie nu va putea sa ramana, a afirmat premierul britanic Rishi Sunak intr-un interviu aparut in Mail on Sunday, inainte ca o noua legislatie pe aceasta tema sa fie stabilita saptamana viitoare, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Sub presiunea propriilor sai parlamentari…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca premierul britanic Rishi Sunak si-a exprimat dorinta de a furniza Ucrainei avioane de lupta, in timp ce acesta a anuntat ca Marea Britanie va incepe sa antreneze piloti ucraineni, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Premierul britanic Rishi Sunak i-a oferit lui Volodimir Zelenski un cadou deosebit cu ocazia primei vizite a presedintelui ucrainean in Marea Britanie de la invazia declansata de Rusia impotriva tarii sale, potrivit Agerpres.