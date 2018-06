Stiri pe aceeasi tema

- Zoltan Nagy este in alerta, dupa ce a descoperit ceva incredibil. Modalitatea prin care escrocii va șantajeaza va poate distruge viața privata sau chiar pe cea profesionala, daca nu știți cum sa manageriați situația.

- Fostul preot fusese contractat, prin intermediul unei firme de impresariat, sa cante la Zilele comunei Tulucesti, din judetul Galati. In urma anuntarii concertului, pe internet s-a starnit o adevarata furtuna, satenii cerand primarului, pe contul de Facebook al primariei, sa-l scoata pe Cristian Pomohaci…

- Veronica Herța și-ar fi dat demisia dupa ce președintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, ar fi facut presiuni și ar fi amenințat-o. Despre asta scrie fostul primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, pe pagina sa de Facebook.

- Navigand pe valurile de ura ale facebook-ului printre declarații, afirmații, considerații, gasim in aceasta dimineața pe contul Facebook al jurnalistei Monalise Hihn, o postare… ‘’ Domnii/doamnele din PNL care dați ochii peste cap…’’ și continua atacul impotriva liberalilor, care n-au fost…

- Un tanar din Dorohoi, județul Botoșani, care a santajat doua adolescente pe Facebook, a fost trimis la puscarie. Silviu B., in varsta de 26 de ani, a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a amenințat cu moartea doua minore prin mesaje trimise pe telefon și Facebook,…

- Martin Sorrell, fondatorul gigantului de advertising WPP, a demisionat in weekend, iar efectul s-a resimtit luni dimineata, cand valoarea actiunilor companiei a scazut cu peste 5%. Astfel, compania a pierdut 1,1 miliarde de dolari din capitalizarea de piata. Aceasta scadere il afecteza si…

- De mai bine de o luna, la Valcea se desfasoara o serie de workshopuri pentru profesori in care le este prezentata metoda autobiografica ca si educatie non-formala in lucrul cu elevii. La ele participa psihologi, consilieri scolari si diriginti. Metoda a fost aprofundata in Italia de catre trainerii:…