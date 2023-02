Cabral Ibacka este unul din are cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania. Prezentatorul TV s-a bucurat mulți ani de o cariera de succes. De cand s-a retras din televiziune, acesta iși petrece mai mult timp cu familia. Jurnalistul este foarte activ pe blogul personal, acolo unde posteaza destul de des evenimentele cu care se confrunta in viața de zi cu zi. In ultimul sau articol, Cabral Ibacka a marturisit ca a fost ținta escrocilor in mediul online. Ce a pațit prezentatorul.