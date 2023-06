Cumpararea de actiuni in companiile IT listate pe pietele de capital, precum si la companiile din sectorul energetic si cel bancar, sunt variantele de investitii cele mai recomandate de investitorii si analistii consultati de XTB Romania, scrie Mediafax.

In cadrul unui sondaj privind cele mai bune investitii in a doua jumatate a acestui an se arata ca pentru cei care urmaresc un portofoliu si mai diversificat, titlurile de stat si cele din sectorul minier precum litiu, cobalt sau metale pretioase pot aduce randamente bune in contextul economic actual.

