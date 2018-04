Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborata si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora in razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus in Liban, informeaza miercuri Reuters. In comentarii difuzate marti seara, Aleksandr Zasipkin a precizat ca se refera la o declaratie a presedintelui rus Vladimir Putin si a Statului Major al armatei ruse. "Daca va exista o lovitura a americanilor, atunci (...) rachetele vor fi doborate si chiar si sursele de unde au fost trase rachetele", a declarat el la televiziunea Hezbollahului, al-Manar,…