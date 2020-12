Noul Suzuki Swace 1.8 122 CP Hybrid CVT 2021 are un pret de 34.000 euro

Vorbim de gama Suzuki Swace Hybrid care are sub capota motorizarea de Prius de 1.8 litri care impreuna cu cel electric ofera o putere maxiama combinata de 122 CP. Asemenea lui Corolla si acest Suzuki Swace este construit in uzina Toyota din Turcia… [citeste mai departe]