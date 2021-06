Dan Bittman este un exemplu de generozitate și rabdare atunci cand in joc este bolidul sau de lux. Cantarețul supravegheaza indeaproape tot ce se intampla cu mașina lui atunci cand o duce la service. In ciuda problemelor financiare pe care le are din cauza pandemiei, artistul nu uita sa le ofere cate o ”atenție” mecanicilor.