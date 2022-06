Stiri pe aceeasi tema

- ■ procurorii de la DIICOT au efectuat 27 de perchezitii la suspecti din Piatra Neamt, Roman si Bacau ■ altele au avut loc in Prahova, Dambovita si Braila, descinderi fiind si zece penitenciare ■ ancheta vizeaza introducerea de droguri in unitati de detentie ■ Procurorii din cadrul Directiei de Investigare…

