Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori din Australia, Thailanda si Finlanda a constatat beneficii ''substantiale'' pentru sanatate la nivelul intregii populatii in cazul in care mai multe persoane practica alergarea, chiar si pe distante scurte, scrie agerpres.ro.

- Alergarea, indiferent de viteza, distanta sau frecventa, este asociata cu un risc semnificativ mai mic de deces prematur, conform unui nou studiu, citat luni de Press Association. O echipa de cercetatori din Australia, Thailanda si Finlanda a constatat beneficii ''substantiale''…

- Astazi, vremea in Moldova se va raci semnificativ in nordul si centrul regiunii, cerul va fi noros, iar pe spatii relativ extinse, in zonele joase de relief, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie. La munte, vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime ale aerului vor oscila intre: 8 si 13…

- Este cea de-a șaptea victima a unui pacient care, intr-un puseu acut de furie etilica a atacat alți 13 bolnavi internați in spital. La o luna dupa atacul sangeros de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca din Buzau, numarul victimelor care și-au pierdut viața a ajuns, in aceasta…

- Criza de sanatate provocata de tigarile electronice ia amploare in Statele Unite ale Americii. Daca in urma cu doua saptamani era raportat primul deces cauzat de aceste dispozitive, numarul mortilor a urcat la 4.

- UPDATE, 7 septembrie 2019 – Bilantul in urma trecerii uraganului Dorian prin Bahamas a crescut la 43 de morti, a anuntat vineri biroul de presa al premierului, care se teme ca numarul victimelor ar putea fi mult mai mare in arhipelagul devastat. ”Patruzeci si trei (de morti), este cifra oficiala, cu…

- Reducerea timpului petrecut pe scaun si practicarea unei activitati fizice sunt asociate cu un risc mai scazut de deces prematur in cazul persoanelor de varsta mijlocie si a varstnicilor, potrivit unui nou studiu preluat joi de Press Association. Cercetarea, publicata in revista BMJ, arata…

- Tumorile cerebrale ocupa un important loc in patologia neurochirurgicala, fiind si principala cauza de deces de cauza oncologica atat la copii, cat si la adultii sub 40 de ani, iar aproximativ 10% din adultii diagnosticati cu tumora cerebrala supravietuiesc la cinci ani dupa diagnosticare, spune…